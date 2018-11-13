«Звездочку сбила машина». Пермские зоозащитники спасают дикую лису

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-13T10:16:42+03:00

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Волонтеры приюта для кошек «Матроскин» спасают лису по имени Звездочка. Беднягу сбила машина, из-за чего животное получило перелом челюсти, задней лапки и осталось без глаза.

- Добрые люди нашли ее и привезли в одну из пермских ветеринарных клиник, где ей сделали операцию! - рассказала руководитель приюта Галина Море. - Мы смогли помочь малышке и забрать ее на реабилитацию в приют. Как только малышка полностью восстановится, ее заберут любящие и заботливые хозяева, ведь жить в дикой природе она уже не сможет, ей нужен будет постоянный уход человека.

Ранее мы рассказывали о том, что пермяки спасали пса по имени Хайдар. Он сильно поранился в приюте, ему даже пришлось делать переливание крови. Позже его пристроили в одну из закрытых воинских частей Прикамья.