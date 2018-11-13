В Прикамье мужчина ворвался в квартиру женщины и изнасиловал ее

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-13T09:54:30+03:00

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В Чусовом завершился суд над 32-летним насильником. В начале июня мужчина проник в квартиру своей знакомой. Он стал угрожать женщине, обещал ее убить. Затем он изнасиловал свою знакомую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В момент совершения преступления житель Чусового находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

32-летний чусовлянин был признан виновным в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Перми 27-летний молодой человек подкараулил в подъезде дома по ул. Чернышевского женщину и напал на нее. Грабитель схватил сумку и рванул на себя. 57-летняя женщина упала, но сумку из рук не выпустила. Тогда молодой человек протащил женщину несколько ступенек по лестнице.