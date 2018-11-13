2018-11-13T09:46:23+03:00
Общество

В Перми судебные приставы предотвратили поножовщину у здания суда

Они сумели разнять дерущихся до приезда бойцов Росгвардии
Константин КЯКИНЕН
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фото: служба судебных приставовфото: служба судебных приставов
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24 октября у здания Семнадцатого арбитражного апелляционного суда разгорелся конфликт. Трое мужчин выясняли отношения. У одного из них был нож.

- Инспектор Виктория Мезенцева заметила на камерах видеонаблюдения троих агрессивных людей, - рассказали в службе судебных приставов. - Она нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала полицию. Также она рассказала об этом своим коллегам. Артем Курышев и Рафил Арманьшин выбежали на улицу и сумели отобрать у одного из нападавших нож. В этот момент к зданию суда подоспели бойцы Росгвардии, которые задержали участников конфликта.

В ходе проверки выяснилось, что один из участников драки находился в розыске. Он подозревается в совершении грабежа.

Тем временем, сотрудник исправительной колонии, по чьей вине погиб заключенный в Губахе, предстанет перед судом. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности гибель осужденного.

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