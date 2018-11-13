В Перми в ДТП пострадали две пассажирки автобуса

СЕГОДНЯ 07:39 2018-11-13T07:39:35+03:00

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Происшествие случилось в Кировском районе Перми 12 ноября около 10.30 утра. Автобус «Нефаз» двигался по ул. Маршала Рыбалко в направлении ул. Адмирала Нахимова. В районе дома №35 водитель резко затормозил. Две пассажирки не удержались на ногах и упали. 51-летняя и 61-летняя женщины получили различные ушибы и травмы.

- Установлено, что ранее водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что пьяная пермячка на «Мазде» устроила массовое ДТП. Авария произошла 10 ноября в 20.45 на ул. Старцева в Мотовилихинском районе краевой столицы. 34-летняя женщина ехала на своей «Мазде-3» по дороге. Она не выдержала дистанцию до е6дущих впереди автомобилей. Из-за ее невнимательности столкнулись сразу четыре автомобиля. Помимо «Мазды» в аварию попали «Дэу-Матиз», «Рено-Логан» и «Фольксваген-Поло». Травму получила водитель «Дэу».