«Не доехал до дома». В Перми пропал 55-летний мужчина

СЕГОДНЯ 07:01 2018-11-13T07:01:56+03:00

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Родные и близкие разыскивают 55-летнего Амира Раисовича Кинзябулатова. 9 октября он приехал на автовокзал Перми и собирался отправиться в Кунгур. Также есть информация, что на следующий день он обращался в реабилитационный центр «Берег надежды», после ушел в неизвестном направлении. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно. Возможно, он находится в другом центре для пожилых людей.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза зелёные, волосы русые.

Был одет в темную куртку и черные штаны.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Амира, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Ране мы писали, что в Перми нашли живым пропавшего 60-летнего пенсионера, который болен шизофренией. 6 ноября он вышел покурить из дома в микрорайоне ПДК в Орджоникидзевском районе. До этого он жил в Кизеле, поэтому легко мог заблудиться. Кроме того, пенсионер - инвалид II группы, у него шизофрения, так что он нуждался в медицинской помощи.