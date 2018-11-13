Аренда автомобилей для прикамских депутатов обойдется в 53 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-13T06:26:11+03:00

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Законодательное Собрание Пермского края объявило электронный аукцион на аренду автомобилей для депутатов. Аукцион должен состояться 15 ноября. Стоимость контракта - более 53 миллионов рублей. За эти деньги депутатов будут возить в декабре этого года и весь следующий год.

Автопарк арендованных машин будет состоять из 9 автомобилей. Час езды будет варьироваться от 500 рублей до 1 590. Средняя цена аренды всех девяти транспортных средств составит 10 110 рублей в час.

Для нужд народных избранников арендуют девять автомобилей престижных марок. Среди них - три автобуса, три микроавтобуса и четыре легковых автомобиля (две «Тойоты» и две «Ауди»).

Отметим, что нынешний автопарк состоит из восьми автомобилей.

Тем временем, в Перми составили антирейтинг 10 управляющих компаний, задолжавших за тепло 1,4 миллиарда рублей. Это треть всего «теплового» долга в 4 миллиарда рублей.