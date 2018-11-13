Пермского оппозиционера, устроившего акцию у ЦУМа, отпустили на свободу

СЕГОДНЯ 06:02 2018-11-13T06:02:21+03:00

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12 ноября в Перми полицейские задержали оппозиционера Александра Шабарчина. Соратники молодого человека связали это с акцией «Пыня», устроенной в выходные у ЦУМа.

После задержания Александра отвезли в его родной город Верещагино, чтобы передать в военкомат, как уклоняющегося от призыва на военную службу. Там он представил медицинские справки.

- Позже Сашу вернули в Пермь и допрашивали в Ленинском районном ОВД, - отметили его друзья. - В результате ему вручили две повестки — в военкомат и в отдел полиции для опроса в качестве свидетеля по неизвестной проверке. Затем Александра отпустили на свободу.

Александр Шабарчин хорошо известен пермякам своими яркими, веселыми акциями.

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