Бывший тренер «Молота» возвращается в Пермь

СЕГОДНЯ 18:44 2018-11-12T18:45:04+03:00

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«Александр Гулявцев покидает пост главного тренера хоккейной команды из Череповца «Северсталь». Хоккейный клуб «Северсталь» благодарит Александра Вячеславовича за работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности», - сообщил сегодня, 12 ноября, официальный сайт клуба.

Руководство клуба «Северсталь» неожиданно отправило Гулявцева в отставку. Но, похоже, на это решение повлияло нынешнее положение команды на предпоследней строчке турнирной таблице. Сейчас «Северсталь» находится в зоне риска, команда может покинуть КХЛ. Пока исполнять обязанности главного тренера будет помощник Гулявцева Павел Торгаев.

Напомним, Александр Гулявцев возглавил «Северсталь» в 2016 году после трех сезонов работы главным тренером пермского «Молота-Прикамье». Теперь бывший тренер собирается вернуться в родной город.