Пермяк, говоря женским голосом, выманил у жительницы Свердловской области 54 тысячи рублей
В Свердловской области будут судить 25-летнего пермяка. По версии следствия, в октябре 2016 года он позвонил по телефону женщине из Красноуфимска, разместившей объявление о продаже швейной машинки.
- Имитируя женский голос, он сообщил потерпевшей о намерении приобрести у нее швейную машину, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - Под предлогом необходимости внесения оплаты путем перевода денежных средств на счет банковской карты, обвиняемый попросил потерпевшую подойти к ближайшему банкомату и сообщить ему номер принадлежащей ей банковской карты.
Получив эти данные, мошенник с помощью онлайн-банка просто перевел деньги с одного счета женщины на другой. В итоге та подумала, что ей поступили деньги за проданную машинку. Правда, перевел он гораздо больше и попросил вернуть разницу, возникшую по ошибке - 54 130 рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.