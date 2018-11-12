2018-11-12T18:01:38+03:00
Происшествия

Пермяк, говоря женским голосом, выманил у жительницы Свердловской области 54 тысячи рублей

Мошенник заявил ей, что по ошибке перевел ей лишние деньги, когда оплачивал швейную машинку
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В Свердловской области будут судить 25-летнего пермяка. По версии следствия, в октябре 2016 года он позвонил по телефону женщине из Красноуфимска, разместившей объявление о продаже швейной машинки.

- Имитируя женский голос, он сообщил потерпевшей о намерении приобрести у нее швейную машину, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - Под предлогом необходимости внесения оплаты путем перевода денежных средств на счет банковской карты, обвиняемый попросил потерпевшую подойти к ближайшему банкомату и сообщить ему номер принадлежащей ей банковской карты.

Получив эти данные, мошенник с помощью онлайн-банка просто перевел деньги с одного счета женщины на другой. В итоге та подумала, что ей поступили деньги за проданную машинку. Правда, перевел он гораздо больше и попросил вернуть разницу, возникшую по ошибке - 54 130 рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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