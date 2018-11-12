2018-11-12T17:18:47+03:00
Происшествия

В Перми эвакуировали крупный торговый центр

В «Столице» обнаружили подозрительный предмет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В понедельник, 12 ноября, около 18 часов на втором этаже торгового центра «Столица» на улице Мира в Перми был обнаружен подозрительный предмет. В здании объявили тревогу, всех посетителей и сотрудников магазинов эвакуировали на улицу.

К зданию «Столицы» приехали все оперативные службы – полиция, пожарные, врачи «скорой». К счастью, тревога оказалась ложной. Просто кто-то из покупателей оставил свой пакет.

Спустя час всем разрешили вернуться в торговый центр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в райотдел полиции в Ленинском районе, пришел 40-летний ранее судимый житель Перми. Он продемонстрировал гранату и потребовал встречи с представителем следственного комитета. В результате посетителя удалось скрутить. Граната, которую он держал в руке, оказалась не боевой, а учебной - муляжом. На пермяка завели уголовное дело.

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