Министерство здравоохранения Прикамья возглавила Оксана Мелехова
Оксана Мелехова, заместитель министра здравоохранения Пермского края, назначена исполняющей обязанности главы минздрава. Шамиль Биктаев, который исполнял обязанности министра после ухода Дмитрия Матвеева, остается на должности первого заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.
Напомним, должность министра здравоохранения стала вакантной после того, как Дмитрий Матвеев занимавший этот пост, перешел на аналогичную должность в министерство здравоохранения Московской области,
А Оксана Мелехова стала заместителем министра летом нынешнего года. До этого назначения она работала главным врачом пермской городской клинической поликлиники № 2, а также была главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Пермского края по амбулаторно-поликлинической помощи.