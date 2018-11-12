2018-11-12T15:49:33+03:00
Общество

Министерство здравоохранения Прикамья возглавила Оксана Мелехова

Пока она будет исполнять обязанности министра
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Оксана Мелехова, заместитель министра здравоохранения Пермского края, назначена исполняющей обязанности главы минздрава. Шамиль Биктаев, который исполнял обязанности министра после ухода Дмитрия Матвеева, остается на должности первого заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

Напомним, должность министра здравоохранения стала вакантной после того, как Дмитрий Матвеев занимавший этот пост, перешел на аналогичную должность в министерство здравоохранения Московской области,

А Оксана Мелехова стала заместителем министра летом нынешнего года. До этого назначения она работала главным врачом пермской городской клинической поликлиники № 2, а также была главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Пермского края по амбулаторно-поликлинической помощи.

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