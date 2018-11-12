2018-11-12T16:05:05+03:00
Общество

«Опрокинулись сани». На тренировке в Сочи получил травмы 13-летний бобслеист из Прикамья

Он допустил ошибку, и его сани опрокинулись
Андрей МАТЛИН
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Во время спуска сани разгоняются до скорости больше 100 километров в час. Фото: Википедия.Во время спуска сани разгоняются до скорости больше 100 километров в час. Фото: Википедия.
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В Сочи воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Огонек» из Чусового готовились к молодежному Кубку России по санному спорту.

- В какой-то момент во время тренировочного спуска на бобслейной трассе 13-летний бобслеист из Чайковского допустил ошибку, и его сани опрокинулись, - сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта. - Это случилось в субботу 10 ноября. Юный спортсмен получил серьезные травмы, ему оказали первичную медицинскую помощь и госпитализировали.

В Сочи в больницу к нему приехала мама.

- Сейчас создана комиссия, которой предстоит провести проверку и установить причины случившегося, - сообщили в минспорта Пермского края.

В целом прикамские бобслеисты выступили на Кубке России успешно. По итогам соревнований три спортсмена из Чусового были включены в сборную на четыре этапа Кубка мира – это Татьяна Иванова, Екатерина Катникова и Владислав Южаков.

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