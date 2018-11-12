2018-11-12T14:48:31+03:00
Происшествия

Пьяная пермячка на «Мазде» устроила массовое ДТП

Ее коллега на «Дэу» получила травмы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ГИБДД по г. Пермифото: ГИБДД по г. Перми
Изменить размер текста:

Массовое ДТП произошло 10 ноября в 20.45 на ул. Старцева в Мотовилихинском районе краевой столицы. 34-летняя женщина ехала на своей «Мазде-3» по дороге. Она не выдержала дистанцию до е6дущих впереди автомобилей. Из-за ее невнимательности столкнулись сразу четыре автомобиля. Помимо «Мазды» в аварию попали «Дэу-Матиз», «Рено-Логан» и «Фольксваген-Поло». Травму получила водитель «Дэу».

Как сообщили в Госавтоинспекции Перми, виновница ДТП в момент совершения аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что за 10 месяцев этого года на территории Перми произошло 90 ДТП по вине нетрезвых водителей. При этом 7 человек погибли, 136 получили травмы различной степени тяжести.

Тем временем, в Пермском крае в минувшие выходные «ловили» пьяных водителей. В ходе рейда были задержаны 98 автомобилистов в нетрезвом виде. Также установлен 1 водитель в состоянии наркотического опьянения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министерство здравоохранения Прикамья возглавила Оксана Мелехова
«Опрокинулись сани». На тренировке в Сочи получил травмы 13-летний бобслеист из Прикамья
Победитель конкурса тыквенного пирога в Перми получит мультиварку
Сотрудник исправительной колонии, по чьей вине погиб заключенный в Губахе, предстанет перед судом
В Прикамье заведующая детским садом вымогала взятки у сотрудников
Родители школьников, отравившихся в лицее сальмонеллезом, получат компенсацию
«Родила и забыла о существовании». В Прикамье за неуплату алиментов наказана молодая мама
В Перми завершено строительство фонтана на эспланаде
В Перми грабитель напал на женщину в подъезде и вырвал сумку
В Прикамье в коллективном саду пропал мужчина
В Перми в болоте были найдены человеческие останки
Почти 100 пьяных водителей были задержаны за выходные в Пермском крае
В Прикамье суд восстановил санитарку на работе
В Перми «Тойота» сбила ребенка на самокате
В Перми произошел пожар в частном доме, два человека погибли
Погода в Прикамье в ноябре 2018 года: на неделе потеплеет, а в выходные пойдет снег
Прима Лондонского балета Наталья Осипова выступит на сцене Пермского театра оперы и балета
Более 4 тысяч пермяков поддержали благотворительную акцию «Теплый забег»
В Перми в Ленинский отдел полиции заявился посетитель с муляжом гранаты
В Перми на 75 году ушел из жизни известный историк и этнограф Георгий Чагин
На пожаре в Перми погибла 11-летняя девочка
Хотела стать медиком. В Прикамье следователи изучают обстоятельства гибели студентки, выпавшей из окна 10-этажки
В МЧС Прикамья предупредили о похолодании до -23 градусов
В Прикамье мать пыталась зарезать сына