Пьяная пермячка на «Мазде» устроила массовое ДТП

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-12T14:48:31+03:00

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Массовое ДТП произошло 10 ноября в 20.45 на ул. Старцева в Мотовилихинском районе краевой столицы. 34-летняя женщина ехала на своей «Мазде-3» по дороге. Она не выдержала дистанцию до е6дущих впереди автомобилей. Из-за ее невнимательности столкнулись сразу четыре автомобиля. Помимо «Мазды» в аварию попали «Дэу-Матиз», «Рено-Логан» и «Фольксваген-Поло». Травму получила водитель «Дэу».

Как сообщили в Госавтоинспекции Перми, виновница ДТП в момент совершения аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что за 10 месяцев этого года на территории Перми произошло 90 ДТП по вине нетрезвых водителей. При этом 7 человек погибли, 136 получили травмы различной степени тяжести.

Тем временем, в Пермском крае в минувшие выходные «ловили» пьяных водителей. В ходе рейда были задержаны 98 автомобилистов в нетрезвом виде. Также установлен 1 водитель в состоянии наркотического опьянения.