Победитель конкурса тыквенного пирога в Перми получит мультиварку

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-12T14:18:55+03:00

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18 ноября с 12 до 18 часов в новом арт-пространстве «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28) пройдет благотворительный фестиваль Котябрь. Все собранные средства пойдут на помощь в спасении котиков из приюта «Матроскин».

Во время фестиваля пройдет конкурс тыквенного пирога. Для участия в нем нужно заранее приготовить тыквенный пирог и 18 ноября с 12 до 13 часов принести его на фестиваль в «Часовой завод». Кусочек пирога будет отдан жюри на оценку, а остальная часть будет отдана за благотворительное пожертвование гостям праздника. Всех участников ждут памятные призы, а главный победитель получит мультиварку.

- Море тыкв, волшебная атмосфера, тепло и уют ждут Вас, - отметила организатор фестиваля Галя Море. - Холодными осенними вечерами каждый нуждается в уюте, тепле и любящем существе рядом. Приходите на Котябрь и выберите себе друга из приюта.

На праздник также можно будет принести подарки для котиков. Им всегда нужны переноски, сухие и влажные корма премиум-класса, любые наполнители, ветошь для подстилок, любые антигельминтики, домики, лежанки и др.