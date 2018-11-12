2018-11-12T13:50:15+03:00
Происшествия

Сотрудник исправительной колонии, по чьей вине погиб заключенный в Губахе, предстанет перед судом

Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности гибель осужденного
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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19 февраля этого года в исправительной колонии в Губахе произошел несчастный случай. 28-летний дежурный помощник начальника отдела безопасности дал указание осужденным отбуксировать транспортное средство. Во время буксировки 33-летний заключенный оказался зажат между двумя машинами. Осужденный получил серьезные и травмы и через три дня скончался в медицинском учреждении системы ФСИН РФ, сообщили в краевом следственном комитете.

Сейчас 28-летнего сотрудника исправительной колонии ждет суд. 28-летний дежурный обвиняется по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Ранее мы писали, что в Березниках заведующая детским садом разработала схему собственного обогащения. Она заставляла своих сотрудников делиться премиями и частью заработной платы от совмещенных должностей. Таким образом, заведующая детским дошкольным учреждением с октября 2017 года по апрель 2018 года обогатилась на 168,5 тысяч рублей.

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