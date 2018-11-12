Родители школьников, отравившихся в лицее сальмонеллезом, получат компенсацию

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-12T13:07:44+03:00

Всего пострадали шесть учеников начальных классов

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24 и 25 мая ученики начальных классов лицея №9 заболели сальмонеллезом. Дети поступили в больницы с жалобами на головную боль и нарушение пищеварения. У шести школьников был обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

Специалисты управления Роспотребнадзора Пермского края провели отбор проб пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды. В ходе расследования сотрудники ведомства выявили нарушения технологии приготовления блюд, хранения готовой продукции на пищеблоке образовательного учреждения.

Деятельность по организации питания в лицее осуществляло ООО «Магия вкуса». Сразу после инцидента руководство учебного учреждения расторгло контракт с подрядчиком, поставляющим питание в лицей.

После проверки Роспотребнадзор отправил материалы дела в защиту прав пострадавших переданы в суд.

- Мотовилихинский районный суд удовлетворил три исковых заявления, - заявили в Роспотребнадзоре. - Сумма морального вреда составила от 20 до 25 тысяч на пострадавшего. В ближайшее время будут рассмотрены еще три иска в интересах пострадавших от инфицирования сальмонеллезом.