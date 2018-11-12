2018-11-12T12:13:19+03:00
Общество

«Родила и забыла о существовании». В Прикамье за неуплату алиментов наказана молодая мама

Женщину лишили родительских прав и она благополучно забыла о своих обязанностях
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Сразу три алиментщика оказались на скамье подсудимых в Чайковском. Они накопили долги на содержание детей от 200 до 650 тысяч рублей. Примечательно, среди алиментщиков оказалась и 26-летняя молодая женщина. Горе-мама после лишения ее родительских прав в 2016 году предпочла благополучно забыть о существовании своей дочери, которой на тот момент исполнилось пять лет. Она накопила долг более чем в 200 тысяч рублей.

- За неуплату средств на содержание несовершеннолетних суд приговорил недобросовестных родителей к исправительным работам сроком на полгода, - отметили в службе судебных приставов. - Алиментщик с самой крупной задолженностью будет заниматься трудотерапией на протяжении 7 месяцев. При этом 5% из заработной платы осужденных будет удерживаться в доход государства, еще часть — в счет долга по алиментам.

Ранее мы писали, что в Перми грабитель напал на женщину в подъезде и вырвал сумку. «Добычей» преступника стали 4 тысячи рублей.

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