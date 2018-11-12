2018-11-12T11:36:23+03:00
Общество

В Перми завершено строительство фонтана на эспланаде

Он законсервирован на зиму
Константин КЯКИНЕН
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Экспертная комиссия подтвердила, что новый фонтан на пермской эспланаде готов к работе. Его тестовый запуск состоялся еще в октябре, а сейчас он законсервирован на зиму. Это необходимо, чтобы уберечь его от воздействия морозов и снега.

Сейчас на эспланаде завершается устройство сети водопровода, осуществляется ее врезка в действующие сети. Также ведутся работы по строительству блоков амфитеатра. Начинается устройство площади, пешеходных дорожек и тротуаров. Кроме того, ведется возведение искусственных холмов, в которых будут расположены кафе.

Завершить работы по благоустройству и официально запустить фонтан планируется к 12 июня следующего года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тем временем, более 4 тысяч пермяков поддержали благотворительную акцию «Теплый забег». Участники забега собрали порядка 700 тысяч рублей. Среди участников забега, по информации организаторов, было и порядка 500 детей, из них 30 — с ограниченными возможностями здоровья.

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