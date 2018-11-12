В Перми грабитель напал на женщину в подъезде и вырвал сумку

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-12T11:21:44+03:00

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В Перми 27-летний молодой человек подкараулил в подъезде дома по ул. Чернышевского женщину и напал на нее. Грабитель схватил сумку и рванул на себя. 57-летняя женщина упала, но сумку из рук не выпустила. Тогда молодой человек протащил женщину несколько ступенек по лестнице.

Женщина выпустила сумку, грабитель схватил ее и убежал. «Добычей» преступника стали 4 тысячи рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность похитителя, в отношении него возбудили уголовное дело, - отметили в пресс-службе краевой полиции. - Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Тем временем, мигранту, который подкарауливал и насиловал женщин, дали всего четыре с половиной года. Насильник пытался сбежать на родину, но его экстрадировали в России.