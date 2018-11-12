В Прикамье в коллективном саду пропал мужчина

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-12T10:16:13+03:00

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В Кунгуре на прошлой неделе искали пропавшего в коллективном саду №1. Полиция позвонила в Кунгурскую городскую службу спасения и попросила помощи. По информации стражей порядка, пропавший мужчина мог утонуть в реке Ирень.

- На место выехала группа оперативного реагирования №4, - рассказали в кунгурской службе спасения. - Они провели осмотр берегов реки Ирень. Поиск результатов не дал, мужчина не обнаружен.

Тем временем, три дня волонтеры искали 17-летнего Леонида Косарева. 7 ноября около 14 часов он ушел из дома в поселке Кез в неизвестном направлении и с тех пор не звонил родным. Родители мальчика обратились в полицию, они предположили, что Леонид мог направиться в Пермь. Так оно и оказалось. Подросток уехал в Пермь к родной тете, где и был все эти дни. Узнав о том, что племянник считается пропавшим, женщина позвонила в полицию и сообщила, что Леонид гостит у нее.