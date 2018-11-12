В Перми в болоте были найдены человеческие останки

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-12T09:55:28+03:00

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12 ноября очевидцы сообщили о страшной находке в микрорайоне Крым в Кировском районе Перми. В болоте были обнаружены человеческие останки. фотографии скелета появились в местной паблике «Наш Закамск».

В пресс-службе краевого следственного комитета нам подтвердили факт обнаружения человеческого скелета. Сейчас проводится доследственная проверка, назначены все необходимые экспертизы.

Ранее мы писали, что пермяк получил 9 лет строгого режима за то, что убил человека и выкинул тело в окно. Его задержали через двое суток после убийства. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, после чего между ними завязалась ссора. Преступник схватил нож и нанес своему приятелю несколько ножевых ранений, после чего задушил свою жертву. Через некоторое время убийца вернулся обратно - решил скрыть следы своего преступления. Сначала он спрятал нож, а потом взял тело и выкинул его через окно на улицу.