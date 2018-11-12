В Прикамье суд восстановил санитарку на работе

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-12T09:14:23+03:00

Изменить размер текста: A A

8 февраля в Соликамске санитарку Краевого детского санатория для больных туберкулезом №7 уволили по сокращению штата. 23 апреля Соликамский городской суд восстановил женщину в должности. На следующий день она вышла на работу, ей предложили ознакомиться с имеющимися вакансиями. Но 21 мая палатная санитарка вновь была сокращена. Тогда уволенная сотрудница вновь обратилась в суд.

- Изучив все обстоятельства дела, суд указал на то, что после ее восстановления в должности, работодатель не ввел должность палатной санитарки в штатное расписание учреждения, - сообщили в пресс-службе краевого суда. Кроме того, руководство за два месяца не предупредило работника о предстоящем сокращении. Сокращение произошло менее чем через месяц после восстановления в должности и является нарушением трудовых прав работника.

Суд пришел к выводу о фиктивности сокращения должностей палатных санитарок. Медицинское учреждение сократило должности санитарок. Вместо них руководство больницы ввело должности уборщиков служебных помещений с обязанностями санитарок. Но уборщик теряет право на надбавку за вредные условия труда, право на сокращенную рабочую неделю и право на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Оклад уборщика также меньше оклада санитарки.

Таким образом, суд решил признать незаконным переименование должности без изменения функциональных обязанностей, с лишением компенсации и гарантий.

Соликамский суд восстановил санитарку в должности и взыскал в ее пользу 7887 рублей заработной платы за время вынужденного прогула и 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. Краевой суд согласился с этим решением.