2018-11-12T07:35:47+03:00
Происшествия

В Перми произошел пожар в частном доме, два человека погибли

Причины возгорания устанавливаются
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 12 ноября, в 6.30 в частном доме по ул. 1-я Танкерная в Орджоникидзевском районе Перми произошел пожар. В ходе тушения возгорания обнаружены два погибших человека. Предположительно, мужчина и женщина.

- Пожар тушили 9 человек и три единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Информация о пожаре поступила в 6.30. В 6.46 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Сгорели две кровати.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и дознаватели. Выясняются причины пожра, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что на пожаре в Перми погибла 11-летняя девочка. Сгорел частный дом возле автотрассы, ведущей в Камскую долину. Пожарные долго не могли попасть внутрь здания из-за огня и дыма, и старались, чтобы пламя не перекинулось на соседние строения, в одном из которых хранился газовый баллон. Когда им все же удалось немного справиться с огнем, на пожарище они обнаружили тело 11-летней девочки.

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