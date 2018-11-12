2018-11-12T06:28:08+03:00
Общество

Погода в Прикамье в ноябре 2018 года: на неделе потеплеет, а в выходные пойдет снег

Снег в Перми ляжет не ранее 17 ноября
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Пермском крае с 12 по 16 ноября будет преобладать погода без осадков, отмечают специалисты ГИС-центра Пермского университета. При этом, ожидается заметное повышение температуры воздуха. Но она все равно останется ниже нулевой отметки. И только в выходные дни метеорологи прогнозируют осадки в виде снега. В Перми формирование снежного покрова ожидается не ранее 17 ноября.

В начале недели ожидается существенное повышение температуры – в ночные часы до -5…-10°, днем до -3…-8°. Особенно значительным будет потепление на востоке края, где 10 ноября морозы усиливались до -20° (в Бисере). Потепление не будет сопровождаться осадками, но ожидается увеличение облачности. Атмосферное давление будет медленно снижаться.

В целом, на неделе существенных колебаний температуры не ожидается - не будет как существенных морозов ниже -10 градусов, так и оттепелей.

С 15 ноября по северным районам края пройдут снегопады, на остальной территории дневная температура повысится еще на 1-2°, до -1…-5°.

Предварительно, 17-18 ноября вероятность выпадения снега выше в северных районах края. Температура воздуха останется на прежнем уровне.

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