2018-11-12T06:15:43+03:00
Звезды

Прима Лондонского балета Наталья Осипова выступит на сцене Пермского театра оперы и балета

14 декабря она станцует в новом балете «Баядерка»
Константин КЯКИНЕН
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фото: театр оперы и балетафото: театр оперы и балета
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Прима Лондонского театра Наталья Осипова станцует в новом балете «Баядерка» в Перми, сообщает ТАСС. Она выйдет на сцену пермского театра 14 декабря.

Напомним, что контракт Пермского театра оперы и балета с Натальей Осиповой был подписан в сентябре 2017 года. По нему балерина и театр решают в индивидуальном порядке в каком спектакле выступит прославленная балерина в Перми. Договор заключался на год с возможностью пролонгации.

Балет «Баядерка» был впервые поставлен в 1877 году. Это один из шедевров Мариуса Петипа, без которого сегодня немыслим классический репертуар. В основе его сюжета история любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора.

Балетмейстер Алексей Мирошниченко, работая над первой классической постановкой «Баядерки» в Перми, обратился к канонической редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани.

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