2018-11-12T05:58:31+03:00
Общество

Более 4 тысяч пермяков поддержали благотворительную акцию «Теплый забег»

Участники забега собрали порядка 700 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба губернаторафото: пресс-служба губернатора
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11 ноября на территории кампуса Пермского университета прошел «Теплый забег». Поддержать детей, нуждающихся в помощи, пришли более 4 тысяч человек. 1 600 пермяков и гостей краевой столицы вышли на старт «Теплого забега». Среди участников забега, по информации организаторов, было и порядка 500 детей, из них 30 — с ограниченными возможностями здоровья.

Участники забега могли пробежать три дистанции на выбор: 600 метров (для детей). три и семь километров.

- Преодолев дистанции, участники символично «поделились теплом» с детьми, нуждающимися в помощи. Акция собрала более 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в прошлом году «Теплый забег» собрано 664 459 рублей. Деньги были направлены в фонд «Дедморозим» на срочное приобретение лекарств нуждающимся детям. Также часть собранных средств была направлена на реализацию проекта «Больничные мамы».

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