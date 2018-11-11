В Перми в Ленинский отдел полиции заявился посетитель с муляжом гранаты

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-11T18:00:13+03:00

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Днем в помещение райотдела полиции в Ленинском районе краевого центра, расположенный на улице Екатерининская, 44, пришел 40-летний ранее судимый житель Перми. Он продемонстрировал учебный макет гранаты и потребовал встречи с представителем следственного комитета.

В результате спецоперации посетителя удалось скрутить. Граната, которую он держал в руке, оказалась не боевой, а учебной - муляжом.

На пермяка завели уголовное дело.

- Днем 11 ноября в отдел полиции Ленинского района города Перми вошел мужчина с предметом, похожим на гранату, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Его задержали, у него изъяли муляж гранаты. Пострадавших нет. В отношении ранее судимого 40-летнего жителя города Перми возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление мотива и всех обстоятельств совершенного преступления.

Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы.