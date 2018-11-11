2018-11-11T14:15:30+03:00
Общество

В Перми на 75 году ушел из жизни известный историк и этнограф Георгий Чагин

Пермский ученый посвятил себя изучению истории родного края
Андрей МАТЛИН
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Ушел из жизни большой ученый. Фото: страница в "Фейсбук".Ушел из жизни большой ученый. Фото: страница в "Фейсбук".
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Георгий Николаевич Чагин родился в 1944 году в деревне Бани в Чердынском районе и всю свою жизнь оставался верен родному краю.

Закончив в 1967 году исторический факультет Пермского государственного университета, он стал директором Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина.

С 1974 года он работал в Пермском университете, с 1995 года возглавлял кафедру древней и новой истории России. С 1996 года он — доктор исторических наук, с 1997 года — профессор.

С 1975 года он руководил Камской этнографической экспедицией Пермского университета, проводил полевые исследования в Пермской, Свердловской областях, в Удмуртии, Республике Коми, Башкортостане,Татарстане.

В 2016 году стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности».

Георгий Николаевич Чагин является автором более 460 научных статей и 26 монографий.

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