В Перми на 75 году ушел из жизни известный историк и этнограф Георгий Чагин
Георгий Николаевич Чагин родился в 1944 году в деревне Бани в Чердынском районе и всю свою жизнь оставался верен родному краю.
Закончив в 1967 году исторический факультет Пермского государственного университета, он стал директором Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина.
С 1974 года он работал в Пермском университете, с 1995 года возглавлял кафедру древней и новой истории России. С 1996 года он — доктор исторических наук, с 1997 года — профессор.
С 1975 года он руководил Камской этнографической экспедицией Пермского университета, проводил полевые исследования в Пермской, Свердловской областях, в Удмуртии, Республике Коми, Башкортостане,Татарстане.
В 2016 году стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности».
Георгий Николаевич Чагин является автором более 460 научных статей и 26 монографий.