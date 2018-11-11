На пожаре в Перми погибла 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-11T13:09:45+03:00

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Сегодня ранним утром загорелся частный дом, расположенный неподалеку от автотрассы, ведущей из Перми в микрорайон Камская долина. Пожарные долго не могли попасть внутрь здания из-за огня и дыма, и старались, чтобы пламя не перекинулось на соседние строения, в одном из которых хранился газовый баллон.

Когда им все же удалось немного справиться с огнем, на пожарище они обнаружили тело 11-летней девочки.

- Сообщение о пожаре на улице Торфяная в Перми поступило 11 ноября в 05.41, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Горел дом, пламя перекидывалось на надворные постройки, в одной из которых был 50-литровый баллон газа, который пришлось эвакуировать. Пожар тушили 25 пожарных, работали 2 звена газодымозащитной службы, 8 единиц техники, применялись пожарные приставные лестницы. Когда, наконец, бойцам газодымозащитной службы удалось проникнуть внутрь дома, они обнаружили там девочку 2007 года рождения без признаков жизни. На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось больше часа. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на рядом расположенные строения.

Сейчас устанавливаются причины пожара, проводится проверка следственными органами следственного управления СКР по Пермскому краю.