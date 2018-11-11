В Прикамье следователи изучают обстоятельства гибели студентки медицинского колледжа, выпавшей из окна 10-этажки

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-11T10:02:32+03:00

Девушке было всего 17 лет. Фото: соцсети.

Она приехала учиться в Пермский край из Башкортостана

Изменить размер текста: A A

17-летняя Алина (имя изменено) хотела стать медиком. Для этого она приехала в Чайковский из села Старобалтачево, которое находится в Республике Башкортостан. Успешно поступила в Чайковский медицинский колледж, неплохо училась.

Но в субботу не пришла на занятия. Как позже выяснилось, ее тело нашли возле десятиэтажного дома на улице Азина, 5/1. На лестничной пложажке на 10 этаже лежала ее курточка.

- ЧП случилось приблизительно в 9 утра, - сообщили пользователи страницы группы ВКонтакте «Подслушано Чайковский». – Во втором подъезде дома ее видели несколько свидетелей.

По сообщениям очевидцев, она поднялась на лифте на 10 этаж, где нашли ее куртку.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства и выясняют причины этой трагедии.

- Сейчас к делу подключились следователи, которые будут проводить доследственную проверку, - сообщили в главном управлении МВД России по Пермскому краю.