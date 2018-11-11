В Прикамье следователи изучают обстоятельства гибели студентки медицинского колледжа, выпавшей из окна 10-этажки
17-летняя Алина (имя изменено) хотела стать медиком. Для этого она приехала в Чайковский из села Старобалтачево, которое находится в Республике Башкортостан. Успешно поступила в Чайковский медицинский колледж, неплохо училась.
Но в субботу не пришла на занятия. Как позже выяснилось, ее тело нашли возле десятиэтажного дома на улице Азина, 5/1. На лестничной пложажке на 10 этаже лежала ее курточка.
- ЧП случилось приблизительно в 9 утра, - сообщили пользователи страницы группы ВКонтакте «Подслушано Чайковский». – Во втором подъезде дома ее видели несколько свидетелей.
По сообщениям очевидцев, она поднялась на лифте на 10 этаж, где нашли ее куртку.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства и выясняют причины этой трагедии.
- Сейчас к делу подключились следователи, которые будут проводить доследственную проверку, - сообщили в главном управлении МВД России по Пермскому краю.