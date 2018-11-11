В МЧС Прикамья предупредили о похолодании до -23 градусов

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-11T08:56:52+03:00

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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о неблагоприятных погодных явлениях: из-за арктического холодного вторжения температура воздуха в ночь на понедельник может понизиться до -23 градусов, а на дорогах Прикамья повсеместно наблюдается гололедица.

- По прогнозам метеорологов, днем в Перми температура воздуха не поднимется выше -9 градусов, а в восточных районах Прикамья – выше -14 градусов, ночью столбик термометра при прояснениях может опуститься до -23 градусов, - предупредили в МЧС. Сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края из-за гололедицы, в связи с несоблюдением ПДД, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия. Наиболее вероятно их возникновение в районах, где наблюдается наибольшая загруженность автотранспортом и по территории которых проходят федеральные и региональные трассы.

Как считают пермские метеорологи, через несколько дней на реках и озерах края установится первый лед. В МЧС предупреждают, что он пока будет непрочным.

- Уже очень скоро на многих прудах и водохранилищах Прикамья будут километры идеально гладкого и прозрачного льда. Ждать осталось недолго, всего 3-4 дня, - предполагает инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.