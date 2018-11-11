В Прикамье мать пыталась зарезать сына

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-11T07:49:33+03:00

Сын попал в больницу, а мать - в СИЗО.

С ножевыми ранениями того увезли в больницу

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В субботу вечером, 10 ноября, в селе Красная Слудка, расположенном в Добрянском районе, произошла пьяная ссора – поссорились 50-летняя местная жительница и ее 32-летний сын.

Словесная перепалка перешла в поножовщину – разъяренная женщина вонзила нож в грудь своего сына.

- С проникающим колото-резаным ножевым ранением груди его госпитализирован в больницу, - сообщили в главном управлении МВД России по Пермскому краю. – Его мать задержали сотрудники полиции и поместили в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

В отделе МВД России по Добрянскому району возбуждили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Всего в субботу, 10 ноября, на территории Пермского края было зарегистрировано 42 преступления. Сотрудникам полиции удалось раскрыть 36 преступлений, из них 21 - по горячим следам.