2018-11-11T09:23:39+03:00
Общество

Экс-супруги из Перми выиграли 10 миллионов рублей в реалити-шоу СТС «Союзники»

По условиям телешоу, деньги получат их общие дети
Андрей МАТЛИН
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Сейчас у Георгия и Татьяны другие семьи. Фото: страница ВК Татьяны Кожевниковой.Сейчас у Георгия и Татьяны другие семьи. Фото: страница ВК Татьяны Кожевниковой.
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В конкурсе телешоу «Союзники» на канале СТС участвовали разведенные пары, у которых есть общие дети, среди них были и экс-супруги из Перми 44-летний Георгий Порошин и 40-летняя Татьяна Кожевникова. Они стремились выиграть денежный приз в 10 миллионов рублей для двух своих дочерей – 4-летней Алены и 12-летней Марии. И это им удалось.

На протяжении выпусков телешоу экс-супруги проходили различные испытания. Им предстояло жить вместе на острове, перепиливать доски, носить тяжести, пережить приезд тещи, продемонстрировать, как они будут общаться друг с другом через 40 лет. И все это – на глазах у телезрителей.

Татьяна призналась на телешоу, что сожалеет о разводе: они с Георгием поженились в 2003 году, а в 2011 году развелись. Георгий честно заявил, что согласился участвовать в проекте ради их общих детей – у него теперь новая супруга, с которой он познакомился в соцсетях и расставаться не собирается.

10 ноября пермяки выиграли приз реалити-шоу – 10 миллионов рублей для Маши и Алены.

- Все это для вас, наши любимые дочки! – прокомментировала эту победу на своей страничке в соцсети Татьяна.

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