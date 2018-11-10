Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев после освобождения улетел из Монако в Москву
Дмитрий Рыболовлев в настоящее время находится в Москве. Как сообщил его представитель Дмитрий Чечкин, миллиардер освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля. Ему не запрещено покидать Монако, и он не ограничен в перемещениях.
Условия судебного контроля также включают запрет на встречи с некоторыми из участников дела о коррупции и требования являться на допрос по повестке.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Монако около 100 сотрудников полиции в штатском вышли к зданию суда на акцию в поддержку начальника уголовной полиции княжества и его заместителя, которым в связи с делом Дмитрия Рыболовлева были предъявлены обвинения в коррупции, сообщила газета Nice-Matine. Полицейские решили поддержать своих коллег, которых подозревают в оказании помощи Рыболовлеву в судебных разбирательствах.
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