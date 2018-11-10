2018-11-10T17:03:26+03:00
Общество

В Перми нашли живым пропавшего 60-летнего пенсионера, который болен шизофренией

Он пропал еще 6 ноября
Елена КОНОВА
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В Перми нашли 60-летнего Валерия З. Напомним, 6 ноября он вышел покурить из дома в микрорайоне ПДК в Орджоникидзевском районе. До этого он жил в Кизеле, поэтому легко мог заблудиться. Кроме того, пенсионер - инвалид II группы, у него шизофрения, так что он нуждался в медицинской помощи.

- Он ушел из дома в третьем часу дня, - рассказал нам Андрей. - Я был на работе, жена в это время стряпала на кухне. Она услышала, что Валерий собирается, и спросила, куда он идет. Брат ответил, что выйдет покурить. Затем быстро схватил вещи и 20 рублей и убежал.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Валерий З. найден. Где он все это время находился – неизвестно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае ищут пропавшего при странных обстоятельствах 37-летнего Сергея Макурина. Мужчина ушел в ночь на 25 октября в неизвестном направлении с лесной делянки, которая находится недалеко от Усть-Гаревой Добрянского района.

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