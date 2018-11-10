«Молот-Прикамье» обыграл клуб из Тамбова

СЕГОДНЯ 16:46 2018-11-10T16:46:28+03:00

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В пятницу, 9 ноября, хоккейный клуб «Молот-Прикамье» на выезде обыграл команду «Тамбов» со счетом 2:1. Первый период прошел без забитых шайб, во втором периоде команды обменялись голами. Так что все решилось в овертайме.

- Равная игра на протяжении всего матча, - рассказал после матча Дмитрий Крамаренко, главный тренер ХК «Молот-Прикамье». - Без особых возможностей друг для друга. Что с нашей стороны, что со стороны соперника было минимум ошибок. Может быть, мы уступили в единоборстве, когда получили гол. Но к нашему счастью быстро ответили. Провели атаку сходу и восстановили равновесие. Ну а в овертайме провели быструю контратаку и забросили решающую шайбу. Но, повторяю, игра была очень равная.

Теперь пермских хоккеистов ждет встреча с клубом «Саров», которая состоится 11 ноября