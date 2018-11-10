2018-11-10T16:26:53+03:00
Общество

Гранаты из Грузии задержали в пермском аэропорту

Пассажиры из Тбилиси пытались ввезти в Пермь запрещенную продукцию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Таможенники Международного аэропорта «Пермь» не дали ввезти в Прикамье гранаты. Нет, речь идет вовсе не об оружии. Просто три пассажира рейса Тбилиси - Пермь везли с собой из Грузии фрукты - гранаты, а также смесь орехов и специи.

Но данная продукция является подкарантинной, а следовательно, ввоз ее в Россию из Грузии хоть в ручной клади, хоть в багаже запрещен.

Так что гранаты и орехи в Пермь не попали.

Кстати, напомним, что рейсы в Тбилиси из Перми были отменены из-за того что агентство авиации Грузии отказалось выдать авиакомпании «Победа» разрешение на полеты. И поэтому сотням российских туристов, собиравшимся лететь в Грузию, пришлось срочно сдавать билеты. А те, кто уже находился в этой стране, искали варианты – как выбраться оттуда.

Но разрешение было получено, и со 2 ноября полеты начались.

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