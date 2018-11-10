2018-11-10T13:02:43+03:00
Туризм

Рейс из Калининграда в Пермь задерживается более чем на сутки

Причиной стал сильный туман в аэропорту «Храброво»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: «ЮВТ Аэро»Фото: «ЮВТ Аэро»
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Из-за сильного тумана в калининградском аэропорту «Храброво» в пятницу были задержаны шесть авиарейсов, в том числе в Пермь.

- Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе была недостаточна для осуществления посадки воздушных судов, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Утром в субботу метеоусловия в аэропорту «Храброво» улучшились. Однако временами сохраняется туман, дымка.

В связи с неблагоприятными погодными условиями самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», который должен был прилететь из Перми в 20.40 в четверг 8 ноября и отправиться в 21.40 обратно, добрался до Калининграда только утром 10 ноября – спустя более чем сутки. В обратный путь самолет отправился в субботу, в 10.48 (по калининградскому времени). Таким образом, в Пермь он прибудет вместо четырех часов ночи 9 ноября в 17 часов 10 ноября.

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