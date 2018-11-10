Крупный пожар в Прикамье произошел на строительной базе

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-10T08:35:05+03:00

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В Березниках сгорела строительная база «Бригадир», находящаяся на улице Карла Маркса. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в половину третьего ночи 10 ноября. К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Локализовать огонь пожарным удалось к трем часам ночи, а полностью потушить – еще через полчаса.

- В результате пожара сгорела кровля здания,- сообщили в МЧС. - Причины пожара устанавливаются.

Напомним, накануне в Перми произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Мира. В результате пожара пострадали три человека: мужчина, в чьей квартире произошло возгорание, женщина-соседка и дочка.Мужчину отправили в больницу, а его соседкам оказали первую медицинскую помощь.