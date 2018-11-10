Поножовщина в кафе Лысьвы: один человек ранен

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-10T08:14:13+03:00

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Не зря Наполеон приказывал не класть на обеденные столы острые ножи. Если бы в лысьвенских кафе соблюдали его заветы, одним тяжелым преступлением, возможно, стало бы меньше. А так, хорошо посидев в одном из кафе, 49-летний безработный мужчина схватил лежавший на столе нож и ударил им своего молодого приятеля, с которым они вместе пили и закусывали.

27-летний парень госпитализирован в городскую больницу. А его приятеля сотрудники полиции задержали и отправили в изолятор временного содержания.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, на днях к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорен мужчина, который нанес своему собутыльнику несколько ножевых ранений, после чего задушил его.