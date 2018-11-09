2018-11-09T21:51:01+03:00
Происшествия

Причиной пожара в жилом доме в Перми стала неисправная электроплитка

25 человек эвакуировались сами, еще пятерых спасли сотрудники МЧС
Вероника РАНГУЛОВА
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К счастью, на пожаре никто не погибК счастью, на пожаре никто не погиб
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Стали известны подробности пожара, который случился в пятницу, 9 ноября, в одном из домов на улице Мира в Перми (это Индустриальный район).

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило в 13.21. Когда на вызов приехали первые пожарные расчеты, из кухни квартиры на первом этаже пятиэтажки шел дым, виднелись языки пламени, весь подъезд был в дыму.

25 жителей дома смогли сами выбраться на улицу, еще пятерых спасли сотрудники МЧС.

- В масках спасателя на улицу вывели двух женщин, которые жили в соседних квартирах, и хозяина горящей квартиры, - рассказали спасатели. - Также с третьего этажа с помощью лестницы вытащили женщину и четырехлетнего ребенка.

Все спасенные были переданы врачам Скорой помощи, погибших нет.

В ведомстве отметили, что уже в 13.39 горение было ликвидировано, на месте работают инспекторы отдела надзорной деятельности. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов (электрической плиты).

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