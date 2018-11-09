2018-11-09T20:04:47+03:00
Происшествия

Пермяк получил 9 лет строгого режима за то, что убил человека и выкинул тело в окно

Его задержали через двое суток после убийства
Вероника РАНГУЛОВА
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Приговор суда - девять летПриговор суда - девять летФото: архив "КП"
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В Индустриальном суде Перми вынесли приговор мужчине, которого признали виновным по статье "Убийство человека". Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, в конце прошлого года пермяк находился в гостях у своего знакомого в коммунальной квартире в одном из домов по улице Танкистов.

Мужчины вместе распивали спиртные напитки, после чего между ними завязалась ссора. Преступник схватил нож и нанес своему приятелю несколько ножевых ранений, после чего задушил свою жертву.

Далее пермяк спокойно взял ключи от комнаты, закрыл ее и ушел, но через некоторое время вернулся обратно - решил скрыть следы своего преступления. Сначала он спрятал нож, а потом взял тело и выкинул его через окно на улицу.

Затем вышел из дома и перетащил тело в подвал дома, где его и нашли местные жители.

- Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, следователем совместно с сотрудниками полиции в течение двух суток злоумышленник был изобличен в содеянном, - рассказали в ведомстве.

Приговор суда - девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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