Пермяк получил 9 лет строгого режима за то, что убил человека и выкинул тело в окно

СЕГОДНЯ 20:04 2018-11-09T20:04:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном суде Перми вынесли приговор мужчине, которого признали виновным по статье "Убийство человека". Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, в конце прошлого года пермяк находился в гостях у своего знакомого в коммунальной квартире в одном из домов по улице Танкистов.

Мужчины вместе распивали спиртные напитки, после чего между ними завязалась ссора. Преступник схватил нож и нанес своему приятелю несколько ножевых ранений, после чего задушил свою жертву.

Далее пермяк спокойно взял ключи от комнаты, закрыл ее и ушел, но через некоторое время вернулся обратно - решил скрыть следы своего преступления. Сначала он спрятал нож, а потом взял тело и выкинул его через окно на улицу.

Затем вышел из дома и перетащил тело в подвал дома, где его и нашли местные жители.

- Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, следователем совместно с сотрудниками полиции в течение двух суток злоумышленник был изобличен в содеянном, - рассказали в ведомстве.

Приговор суда - девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.