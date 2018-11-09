В регионах стали открываться новые туристические маршруты

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-09T15:41:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В России очень активно развивается детский туризм – открываются дополнительные секции, туристические клубы, а также маршруты, на которых можно не только попробовать свои физические силы, но и узнать исторические факты местности.

Например, новый туристический маршрут «Мраморная миля» стартовал в селе Мраморское Полевского городского округа. Здесь открылся парк деревянных скульптур по сказам Павла Бажова и музей мрамора под открытым небом. А в Оренбургской области министерство физической культуры, спорта и туризма совместно с министерством социального развития Оренбургской области дали старт региональной программе детского культурно-познавательного туризма, в рамках которой дети из многодетных и малообеспеченных семей отправились по туристическим маршрутам за счет средств областного бюджета.