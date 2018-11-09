2018-11-09T15:34:58+03:00
Общество

Энергетики напомнили жителям 200 домов Перми о важности оплаты тепла и горячей воды

Всего жители края задолжали за отопление и горячую воду около 2 миллиардов рублей
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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел первые итоги акции «Внимание, должник!», в рамках которой энергетики обращают внимание жителей Перми на проблему задолженности за отопление и горячую воду. С начала акции на дверях квартир и почтовых ящиках должников размещаются специальные стикеры «Здесь живет должник», в подъездах многоквартирных домов вывешиваются списки квартир, хозяева которых не оплачивают своевременно счета за теплоресурсы.

Это уже коснулось жителей более чем 200 домов Орджоникидзевского, Индустриального и Свердловского районов Перми. В течение ноября стикеры и списки должников появятся на многоэтажках других районов краевой столицы.

К злостным неплательщикам применяются и более строгие меры по взысканию просроченных платежей. По решению суда на таких лиц налагается запрет на выезд за границу, на проведение сделок с недвижимостью и проводится принудительное взыскание долгов через арест личного имущества. Например, должница из Перми оплатила 180 тыс. рублей задолженности после ареста своего автомобиля.

С начала 2018 года в отношении физических лиц–должников подано более 34 тыс. судебных исков на сумму 417,5 млн рублей. Суммы исков могут достигать 300-400 тыс. рублей. В рамках принудительного исполнения неплательщиками уже погашено свыше 100 млн рублей. Всего жители Прикамья задолжали за отопление и горячую воду порядка 2 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей приходится на потребителей в Перми. Долги перед ресурсоснабжающими организациями – это, в первую очередь, угроза надежности теплосетевого хозяйства, так как эти денежные средства можно вложить в ремонты энергооборудования и перекладку тепловых сетей.

«С недавних пор также применяется мера по ограничению поставки горячей воды. Все потребители получили уведомления о возможности такого отключения при наличии задолженности свыше двух среднемесячных размеров оплаты за коммунальную услугу: то есть, от 3-4 тысяч рублей. Поэтому мы рекомендуем погасить имеющуюся задолженность», — говорит Сергей Кругляков, ди ректор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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