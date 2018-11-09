2018-11-09T15:45:24+03:00
Происшествия

В Индустриальном районе Перми произошел пожар, три человека пострадали

Хозяину загоревшейся квартиры, а также его соседям - женщине с дочкой - оказана медицинская помощь
Константин КЯКИНЕН
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В Перми в районе 15.30 произошел пожар в пятиэтажном доме по ул. Мира, 122а.

- Горела квартира на первом этаже, сообщили нам в пресс-службе краевого МЧС. - Пожар ликвидирован. Погибших нет. Причины возгорания уточняются.

В результате пожара пострадали три человека: мужчина, в чьей квартире произошло возгорание, женщина-соседка и дочка.

Пожар в квартире в Перми. Видео Маруси Рукиной из "ВК".

- В момент ЧП мужчина был пьян, - рассказали в пресс-службе станции «скорой помощи». - Он уснул, а когда проснулся, понял, что в его квартире пожар, успел надышаться дымом. Ему оказали медицинскую помощь и забрали в больницу.

Его соседкам - маме и ее дочке - тоже оказали первую медицинскую помощь. Дым успел проникнуть и в их квартиру.

Ранее мы писали, что в Прикамье в огне погибли пенсионерка и беременная собака. Для домашнего питомца хозяева установили в надворных постройках обогреватель, который и стал причиной пожара

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