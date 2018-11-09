В Осе рецидивист убил знакомого, нанеся ему 30 ударов ножом

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-09T15:07:29+03:00

Изменить размер текста: A A

6 ноября в Осе был убит мужчина. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожими на улице. на место преступления выехала оперативно-следственная группа. Через три часа следователи с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого и приняты меры по его задержанию.

Правоохранители выяснили, что неоднократно судимый 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему знакомому более 30 ударов ножом. В результате полученных травм потерпевший скончался, сообщили в краевом следственном комитете.

Следователем Осинского отдела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержанный мужчина без определенного места жительства помещен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, мигранту, который подкарауливал и насиловал женщин, дали всего четыре с половиной года.