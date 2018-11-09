2018-11-09T13:35:37+03:00
Происшествия

Мигранту, который подкарауливал и насиловал женщин, дали всего четыре с половиной года

Насильник пытался сбежать на родину, но его экстрадировали в России
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми завершился суд над гражданином Узбекистана. Мигрант признан виновным в изнасиловании и покушении на изнасилование.

В суде было доказано, что в конце 2017 года приезжий мужчина подкарауливал женщин, проходящих в безлюдных местах Свердловского района Перми. Он насиловал женщин, угрожая убить.

- В ходе следствия выявлено два преступления, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Во втором случае он был застигнут на месте совершения преступления прохожим. Очевидец преступления пресек его действия, но задержать насильника не смог.

Полиция быстро вышла на след преступника. Но во время задержания мигрант выпрыгнул из окна второго этажа дома и убежал. Преступник пытался скрыться на родине, но был остановлен на границе Киргизии, после чего экстрадирован в Россию, где ему было предъявлено обвинение.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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