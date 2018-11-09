В Перми закрыли дом престарелых «Забота плюс»

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-09T13:13:20+03:00

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9 ноября Мотовилихинский районный суд Перми вынес решение о закрытии дома престарелых «Забота плюс». Обществу с ограниченной ответственностью запрещено оказывать социальные услуги, связанные с обеспечением проживания пожилых людей, сообщили нам в пресс-службе райсуда.

С иском в суд обратился прокурор района. В ходе проведенной проверки были выявленные многочисленные нарушения в доме престарелых.

Помещения центра не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья. При отделке палат и коридоров использовались горючие материалы в виде пластиковых панелей и легковоспламеняющейся краски, а пути эвакуации при пожаре были завалены различными предметами. Также работники не имели соответствующего уровня медицинской квалификации для предоставления услуг.

Кроме того, прокуратура выявила, что частный дом престарелых не имел лицензии на оказание медицинских услуг. Тем не менее, медсестры проводили платные врачебные услуги. Также в ноябре 2017 года и в январе 2018 года на станцию скорой медицинской помощи поступали вызовы об оказании медицинской помощи гражданам, находящимся в приюте.