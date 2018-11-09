Житель Прикамья пытался спрятаться от судебных приставов в лесу

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-09T11:33:25+03:00

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В Коми-Пермяцком округе 45-летний бизнесмен забывал платить налоги и штрафы. У него накопилась задолженность в 218 тысяч рублей. Судебные приставы предупредили неплательщика об ответственности, но предприниматель никак не отреагировал.

Тогда судебные приставы решили наложить арест на принадлежащий должнику автомобиль ГАЗ-131. Они приехали на пилораму, но бизнесмен успел сбежать и спрятаться в лесу.

Не застав должника на рабочем месте, служители закона обошли пилораму и опросили работников, - сообщили в службе судебных приставов. - Но им сказал, что он уже уехал. Тем не менее, судебный пристав решил еще раз обойти периметр и обнаружил следы, ведущие в лес. Следуя по ним, он увидел должника, который возвращался обратно, надеясь, что служители закона уже уехали.

Сотрудники службы судебных приставов наложили арест на грузовой автомобиль. ЗИЛ, оцененный в 350 тысяч рублей, уже передан на торги. Вырученные от его реализации деньги будут перечислены в бюджет, а разница возвращена владельцу.