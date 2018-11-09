2018-11-09T11:33:06+03:00
Общество

«Малыш пищал и полз по тропинке». Пермячка спасла щенка, которого нашла в лесу

Теперь ему ищут хозяев
Елена КОНОВА
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Фото щенка из соцсетейФото щенка из соцсетей
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Вечером 7 ноября пермячка Евгения гуляла со своей собакой в лесу на Гайве, когда услышала жалобный и громкий щенячий писк.

- Малыш пищал и полз по тропинке, - вспоминает девушка. - Как он там оказался один-одинешенек в темном лесу? Не знаю. У него всю брюшко было в царапинах от веток и кусков льда.

Евгения не смогла бросить беднягу в лесу и устроила его на передержку. Щенка назвали Ирик. Ему всего 1,5 месяца. Ирик обожают людей, ладит с другими собаками, много спит и любит бегать по квартире. Возможно, в нем есть что-то от овчарки.

Если вы хотите стать хозяином Ирика, звоните по телефону 89824740217 (Евгения).

Ранее мы рассказывали о том, что пермские зоозащитники спасли более 20 кошек, которых бросили дачники. Многие из них обезвожены и истощены.

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